O governador Cláudio Castro (PL) foi reeleito para o segundo mandato com 58,22% dos votos válidos derrotando o deputado federal Marcelo Freixo (PSB) , o segundo colocado, com 27, 67% dos votos válidos. Após a vitória em sua conta no Instagram, Castro publicou: “Muito obrigado Rio. Vencemos. O Rio vai continuar melhorando”.

Ao falar aos eleitores, Castro agradeceu em primeiro lugar a Deus, por tudo o que ele fez em sua vida. “Tenho certeza que ele me ajudou e me fez crescer”. Castro disse ainda que “essa vitória é uma vitória da humildade, totalmente pedagógica. Em momento algum a campanha deixou de falar de propostas, daquilo que o povo queria ouvir”.

O governador eleito disse ainda que “teremos um Rio unido”. “A partir de agora serei o governador desses 17 milhões de todo o Rio de Janeiro. Nós lutaremos todos os dias para fazer um governo para todos. Criaremos mais restaurantes do povo, café da manhã para os mais humildes, descentralizando a saúde de verdade. Um governo que não será um governo de ataques, mas sim de diálogo, de evolução, de crescimento. O Rio da segurança pública valorizada, sobretudo nas partes sociais, uma polícia voltada para ajuda ao morador”, explicou Castro.

Em 2021, Witzel foi cassado e Castro assumiu o governo do estado em 2 de maio de 2021 e concorreu à reeleição, obtendo a vitória no 1º turno.

