CAMPO GRANDE, MS (FOLHAPRESS) - Um apelo de Jair Bolsonaro (PL) em rede nacional durante o último debate do primeiro turno entre os candidatos à Presidência, na TV Globo, foi o suficiente para alavancar a candidatura do deputado estadual Capitão Contar (PRTB) ao governo de Mato Grosso do Sul em sua reta final, colocando o "bolsonarista raiz" na liderança, com 26% dos votos válidos nas urnas.

Para alguns, traição com o aliado oficial, o tucano governista Eduardo Riedel. Para outros, ele apenas deixou o coração falar mais alto. "O que o presidente Bolsonaro falou no debate estava no coração dele, pode ter certeza", dispara Contar, que ficou um ponto percentual à frente de Riedel, com quem vai disputar o segundo turno.

"Agradeço ao presidente por todo o apoio que sempre me deu. Não foi só no debate. Estou com ele a muito tempo, recebo o apoio moral dele e também palavras de incentivo. Meu objetivo número 1 é reeleger Bolsonaro, algo mais importante que minha candidatura. Aqui no Estado deixa que o povo resolve", disse neste domingo (2), em meio a apoiadores.

No estado, Bolsonaro alcançou 52,7% dos votos, contra 39% do petista Lula e 5,2% de Simone Tebet (MDB), que é de Mato Grosso do Sul. Assim, o discurso de fidelidade a Bolsonaro vem a calhar na disputa contra Riedel, que perde espaço nesse nicho de eleitores.