FLORIANÓPOLIS, SC (FOLHAPRESS) - Décio Lima (PT), que vai para o segundo turno em Santa Catarina com o senador bolsonarista Jorginho Mello (PL), comemorou neste domingo (2) com militantes em Florianópolis o resultado da eleição.

Décio disse que conversou com o governador Moisés, em terceiro lugar no pleito, logo após a confirmação do resultado. "Mas ainda não falamos de composição política por enquanto".

Sobre a eleição nacional, Décio avalia que o segundo turno em Santa Catarina também será importante para a definição nacional, já que o estado deu maioria dos votos para Bolsonaro.

"Essa é uma luta nossa também, para mostrarmos que somos a candidatura do amor, das causas humanistas, e para não imaginarmos que Santa Catarina é um estado da arma, do ódio e do rancor", disse.