SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que deu uma faca perfurada com o próprio nome ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) em agosto, antes de o magistrado assumir o cargo de presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Na ocasião, ele também entregou uma camisa do Corinthians a Moraes.

A declaração do candidato à reeleição ocorreu no domingo (2), em conversa com apoiadores e jornalistas em Brasília, após o resultado das urnas colocá-lo no segundo turno contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT)."E mais que uma camisa do Corinthians, dei uma faca com o nome Bolsonaro perfurada para ele. Quando fui levar, ele ficou meio apavorado, e falei: 'Não, fica tranquilo'. Ele aceitou numa boa e sorriu.

"Bolsonaro descreveu o episódio enquanto criticava mais uma vez o ministro do STF.

"Qual gesto que ele fez de aproximação? Ele foi me convidar para a posse. Eu fui para a posse dele. Lamentavelmente o discurso dele foi pesado contra a minha pessoa", declarou.

"Acho que se não me dou bem contigo, não tenho que te convidar para um evento meu. Ele me convidou pessoalmente", acrescentou.

BOLSONARO NÃO APLAUDIU DISCURSO DE MORAES NO TSE

Em agosto, Bolsonaro não aplaudiu o discurso de Moraes, na posse como presidente do TSE, quando o ministro uma defesa enfática das urnas e do sistema eleitoral.

Em um momento de sua fala, Moraes disse que o sistema eleitoral é motivo de "orgulho nacional" e foi aplaudido pelas autoridades presentes no plenário do TSE, local onde foi realizada a cerimônia de posse. Bolsonaro, que estava sentado ao lado da cadeira da presidência da Corte, foi o único da mesa que não aplaudiu.

"Não ia me levantar quando ele começou a discursar. Ia pegar muito mal", relembrou Bolsonaro, no domingo.

Ao final do discurso de Moraes, o presidente, relutante, se levantou junto das demais autoridades do evento, mas também não aplaudiu o magistrado, se limitando a cumprimentá-lo com um aperto de mão.