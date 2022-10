SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dados do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) apontam diminuição na porcentagem de votos brancos e nulos para o governo do estado, em relação ao último pleito.

Ambos somaram 13,98%, com 6,06% de votos em branco e 7,92% nulos.

No 1º turno de 2018, brancos e nulos totalizaram 21,89%, sendo 6,95% brancos e 14,94% nulos.

Para a presidência foram 5,64%, contra 9,94% em 2018.

No estado de São Paulo houve 21,61% de abstenções ?quase 7,5 milhões de pessoas deixaram de votar. O número ficou próximo da média histórica, com exceção das Eleições de 2020, ocorridas durante a pandemia de Covid-19, onde 27% do eleitorado se absteve.

São Paulo é um dos 12 estados do país que terão nova votação para escolha de seus governadores, no dia 30 de outubro.

No primeiro turno, neste domingo (2), Tarcísio de Freitas (Republicanos) teve 42,32% dos votos válidos (9.881.995) e Fernando Haddad (PT) somou 35,70% (8.337.139).

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo terá mais mulheres. Elas ocuparão 23 das 94 vagas. Em 2018 haviam sido eleitas 18. Já para a Câmara dos Deputados, das 70 cadeiras disponíveis, o eleitorado paulista elegeu 14 mulheres, três a mais que em 2018.

No legislativo federal também houve aumento do número de pessoas negras em relação às últimas eleições gerais. Foram eleitas nove representantes de São Paulo, sendo que em 2018 apenas duas. Já no estadual houve diminuição, de cinco pessoas negras eleitas naquele ano para três em 2022.

Maior colégio eleitoral do país, São Paulo realizou a maior eleição da história com eleitorado recorde de 34.667.793 pessoas ?53% mulheres e 403.548 mesários envolvidos, 63,1% deles voluntários, outro recorde.

Também foi registrada máxima histórica de votos facultativos, com 358.167 eleitores menores de 18 anos e 3.540.895 com mais de 70.

O número de locais de votação e seções eleitorais também foi o maior já registrado ?10.853 e 101.628, respectivamente. Houve mais urnas eletrônicas ?115.557 em 2022, contra 99.528.