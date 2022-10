SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor-executivo da Fundação Fernando Henrique Cardoso, Sergio Fausto, e seu pai, o historiador Boris Fausto, declararam apoio ao petista Fernando Haddad no segundo turno da eleição para o governo de São Paulo.

"Votamos em Haddad com a convicção de que ele é de longe o mais apto a preservar o que há de melhor no legado do PSDB em São Paulo e a fazer o estado avançar na busca por maior inclusão social e igualdade de oportunidades", afirmou Sergio, que é cientista político. Ambos são próximos do PSDB, embora não filiados ao partido.

Haddad disputa o segundo turno em São Paulo contra Tarcísio de Freitas (Republicanos). O candidato bolsonarista obteve apoio de outros tucanos, como o governador Rodrigo Garcia e o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira.