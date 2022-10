SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado Josimar Maranhãozinho (PL-MA) flagrado pela PF (Polícia Federal) com maços de dinheiro, se reelegeu neste domingo com 158.360 votos, o terceiro mais votado no Maranhão. Ele também conseguiu eleger sua mulher, Detinha (PL), com a maior votação do estado, 161.206.

Com isso, o partido dobrou a bancada no Maranhão ? passaram de 2 para 4 das 18 vagas disponíveis.

A família emplacou ainda a sobrinha Fabiana Vilar (PL), que conquistou uma cadeira na Assembleia Legislativa.

Maranhãozinho foi flagrado com dinheiro vivo em dezembro do ano passado. Ele responde a inquérito no STF (Supremo Tribunal Federal) por peculato, lavagem e organização criminosa. De acordo com os investigadores, o parlamentar comandava um esquema de desvio de verbas com emendas parlamentares para a área de saúde.

Na época, o parlamentar negou as acusações e disse que o inquérito nunca foi concluído por falta de provas.