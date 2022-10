SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, na manhã desta quarta-feira (5), que terá o apoio do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), no segundo turno da eleição presidencial.

O petista compartilhou foto ao lado do governador, que foi reeleito no primeiro turno.

"Encontrei hoje Helder Barbalho, governador do Pará reeleito no primeiro turno com a maior votação do Brasil. Agradeço seu apoio neste segundo turno. Vamos juntos pelo bem do Pará e do Brasil!", escreveu Lula nas redes sociais.