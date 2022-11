SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A conta do Twitter da deputada federal bolsonarista Carla Zambelli (PL-SP) foi suspensa nesta terça-feira (1º). Segundo aviso na rede social, o perfil foi retido após decisão judicial.

No último sábado, véspera do segundo turno das eleições, Zambelli foi filmada perseguindo, com uma arma em punho, um eleitor do presidente eleito Lula (PT) que a insultou.

Ela chegou a entrar em um bar da região dos Jardins, em São Paulo, apontando a arma para o homem e mandando ele se deitar no chão.

A parlamentar teve a arma apreendida e foi liberada em seguida por não ter infringido a lei eleitoral.

Zambelli também incentivou as manifestações de teor golpista de caminhoneiros pelo Brasil. "Parabéns, caminhoneiros. Permaneçam, não esmoreçam", escreveu ela na segunda-feira (31).

Como mostrou a Folha de S.Paulo, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) tem enviado desde a tarde de segunda uma série de ordens judiciais às plataformas determinando a remoção de grupos de WhatsApp e Telegram com convocação para paralisações nas estradas e pedido de uso das Forças Armadas para um golpe militar.