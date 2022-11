SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) fazem manifestações em frente a prédios militares em pelo menos oito estados e o Distrito Federal nesta quarta-feira. Os protestos ocorrem enquanto a PRF (Polícia Rodoviária Federal) ainda registra 156 bloqueios em estradas pelo país.

Há registro de atos na Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e São Paulo. Os manifestantes contestam a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no último domingo e pedem intervenção militar.

Os protestos se somam aos bloqueios em rodovias federais que ocorrem desde o último domingo à noite, horas após a divulgação do resultado das urnas. No dia seguinte, manifestantes começaram a mobilizar também os atos em quarteis, que se avolumaram a partir de ontem (1) à noite.

A maioria dos protestos ocorre em grandes capitais: Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Florianópolis. Mas também há registro de atos em cidades do interior, como Mossoró (RN), Uberlândia (MG) e Araras (SP).

Em Brasília, os bolsonaristas entoavam gritos de "intervenção federal" em frente ao quartel-general do Exército. Apesar da chuva na capital federal, manifestantes se aglomeram em frente à praça dos Cristais.

No Rio, o grupo se concentra desde o início da manhã em frente ao Palácio Duque de Caxias, sede do CML (Comando Militar do Leste), no centro.