SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A deputada estadual Janaina Paschoal (PRTB-SP) negou nesta quinta-feira (10) a autoria de um áudio golpista e pediu que os manifestantes favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro (PL) que contestam o resultado das urnas voltem para casa.

"Tenho pedido às pessoas que tenham calma e voltem para suas casas. Reitero que respeito o direito à manifestação, mas entendo que os manifestantes, infelizmente, vêm sendo instrumentalizados', escreveu ela em publicação nas redes sociais.

Um áudio atribuído a ela que circula entre grupos de WhatsApp bolsonaristas diz aos militantes que há uma "guerra" em curso, e que eles precisam estar atentos e posicionados em frente aos quartéis.

Janaina, uma das autoras do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), também disse ser "evidente" que as Forças Armadas não vão contestar o resultado da eleição. "Eu venho dizendo que os políticos que deram essa falsa esperança a vocês mentiram com intuito eleitoreiro", afirmou.

Desde o dia 30 de outubro, ativistas dizem não reconhecer a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas e pedem "intervenção federal". Alguns bloquearam rodovias federais, e outros se reuniram em frente a estruturas de Exército.

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o ministro Alexandre de Moraes, declarou que os participantes desses atos antidemocráticos e criminosos serão "responsabilizados sob a pena da lei".