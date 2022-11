MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - Futura primeira-dama do Brasil, a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, falou pela primeira vez à imprensa desde a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e deu detalhes de como foi seu relacionamento com o petista durante o período em que ele ficou preso na Superintendência da Polícia Federal no Paraná, entre 2018 e 2019.

Ao "Fantástico" (TV Globo), Janja disse que viveu "momentos muito difíceis" durante os 580 dias em que Lula esteve preso. Nesse período, eles se comunicaram principalmente por cartas, cujos conteúdos mesclam momentos "felizes e tristes".

"Esperança e muito amor. Tem muitas cartas muito felizes e tem muitas cartas muito tristes, porque realmente teve momentos muito difíceis desses 580 dias", contou a socióloga.

Lula foi detido em abril de 2018 após ter sido condenado pelo ex-juiz Sergio Moro na Operação Lava Jato. Ele foi solto em novembro de 2019, após o STF (Supremo Tribunal Federal) mudar entendimento sobre prisão em segunda instância. Posteriormente, a Corte anulou as condenações contra o petista por considerar que Moro foi parcial no julgamento do presidente eleito. Por esse motivo, o petista recuperou os direitos políticos, disputou as eleições, e foi eleito para um terceiro mandato.

Na entrevista, Janja reitera seu desejo de ressignificar o papel da primeira-dama, e diz querer manter uma atuação de articulação junto à sociedade civil.

"Talvez eu queira ressignificar o conteúdo do que é ser uma primeira-dama para as mulheres, para as pessoas, para as famílias de uma forma geral. Um papel mais de articulação com a sociedade civil", declarou, ressaltando que estará "feliz" no dia da posse e que, "com certeza", vai cantar.

Essa não foi a primeira vez que Janja falou sobre atualizar o conceito que a primeira-dama tem hoje no Brasil. Em agosto, durante o período de campanha, ela expressou, ao responder o questionamento de um seguidor, a vontade de dar uma atualização para o papel da primeira-dama na República.

Janja e Lula se aproximaram durante a prisão do petista no Paraná, e oficializaram a união em maio deste ano, em um cerimônia realizada em São Paulo. Ela teve um papel de destaque durante a campanha do petista, que saiu vitorioso nas urnas, e é a responsável por organizar a cerimônia de posse do petista, em 1º de janeiro.

A entrevista de Janja ao "Fantástico" vai ao ar no próximo domingo (13).