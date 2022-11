O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), coordenador-geral do Gabinete de Transição, anunciou hoje (14) 61 novos nomes que vão integrar as equipes de transição para o futuro governo. Eles vão fazer parte de seis grupos temáticos: Educação, Esporte, Infraestrutura, Juventudes, Cidades e Cultura. Foram anunciados também integrantes do subgrupo Infância, dentro do grupo Direitos Humanos.

Ao todo, 31 grupos técnicos vão debater e produzir subsídios para elaboração de um relatório final de transição que será entregue em dezembro ao presidente e vice eleitos e ministros indicados. Confira abaixo os nomes anunciados hoje, durante coletiva de imprensa. Alckmin destacou que espera concluir a indicação dos nomes de todos grupos na quarta-feira (16) em Brasília.

Até este domingo (13), foram publicados no Diário Oficial da União os integrantes de oito grupos técnicos: Economia; Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Indústria, Comércio e Serviços/Pequena Empresa; Mulheres; Igualdade Racial; Direitos Humanos; Planejamento, Orçamento e Gestão; e Comunicações.

Durante a coletiva, Alckmin informou ainda que o gabinete está solicitando ao governo federal relatórios completos do Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes), incluindo Amazônia e Cerrado, referentes a agosto de 2021 a julho de 2022. “Para que possamos analisar as informações que trazem e possamos tomar as medidas necessárias nos nossos planos imediatos. Há informação de que esses números já existem e há necessidade de que sejam informados”, apontou.

O coordenador-geral do Gabinete da Transição também destacou que os grupos técnicos não precisam ficar limitados aos nomes que foram indicados até o momento. “Eles vão começar a trabalhar e podem convidar outras pessoas. Eles têm uma liberdade de ação. É pra levantar dados, nós vamos receber na quarta-feira um relatório completo do presidente do TCU [Tribunal de Contas da União], o Bruno Dantas, e o trabalho desses grupos é a preparação da transição para o novo governo.”

Confira a lista de nomes anunciados hoje:

Educação

Andressa Pellanda, coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação;

Alexandre Scheiner, ex-secretário municipal de Educação São Paulo;

Binho Marques, ex-governador do Acre;

Claudio Alex, presidente do Conif e reitor do Instituto Federal do Pará (IFPA);

Heleno Araújo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE);

Henrique Paim, ex-ministro da Educação;

Macaé Evaristo, ex-secretária municipal de Belo Horizonte e secretária estadual de Educação de Minas Gerais, deputada estadual eleita;

Maria Alice Neca Setúbal, presidente do Conselho Consultivo da Fundação Tide Setúbal;

Paulo Gabriel, ex-reitor UFRBA e presidente do Conselho Estadual de Educação da Bahia;

Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação;

Ricardo Marcelo Fonseca, presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) e reitor Universidade Federal Paraná;

Rosa Neide, ex-secretária de Educação do Mato Grosso e deputada federal;

Teresa Leitão, professora, ex-deputada estadual e senadora eleita por Pernambuco; e

Veveu Arruda, ex-prefeito Sobral do Ceará.

Esporte

Ana Moser, ex-atleta do voleibol e medalhista olímpica brasileira;

Edinho Silva, atual prefeito de Araraquara e ex-ministro Chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social;

Isabel Salgado, ex-atleta, pioneira do volêi de praia;

José Luiz Ferrarezi, ex-vereador por dois mandatos de São Bernardo do Campo e gestor na área de esporte;

Marta Sobral, jogadora de basquete, medalha ouro de basquete nos jogos Pan-americanos de Havana;

Mizael Conrado, advogado e presidente do Comitê Paraolímpico e bicampeão paralímpico de futebol de cegos;

Nádia Campeão, ex-vice-prefeita de São Paulo;

Raí Souza Vieira Oliveira, jogador de futebol campeão brasileiro e pan-americano; e

Verônica Silva Hipólito, atleta paralímpica.

Infraestrutura

Alexandre Silveira, senador por Minas Gerais;

Fernandha Batista, secretária de Infraestrutura de Pernambuco;

Gabriel Galípolo, economista, ex-presidente do Banco Fator;

Maurício Muniz, ex-ministro da Secretaria de Portos da Presidência da República;

Miriam Belchior, ex-ministra de Planejamento e ex-presidente da Caixa Econômica Federal;

Paulo Pimenta, deputado federal pelo Rio Grande do Sul;

Vinicius Marques, ex-presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade);

Fernanda Batista, secretária de Infraestrutura de Pernambuco; e

Marcos Cavalcante, secretária de Infraestrutura da Bahia.

Juventude

Bruna Chaves Brelaz, presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE);

Gabriel Medeiros de Miranda, subsecretária de Juventude do Rio Grande do Norte;

Jiberlândio Miranda Santana, presidente da União da Juventude Socialista do Espírito Santo;

Kelly Santos Araújo, secretária geral de Juventude do PT;

Marcos Barão, membro da Juventude do MDB e ex-vice-presidente do Conselho Nacional de Juventude;

Nádia Beatriz Martins Garcia, secretária nacional de Juventude do PT;

Nilson Florentino Junior, secretário nacional adjunto da Juventude do PT;

Tiago Morbach, presidente nacional da União da Juventude Socialista; e

Sabrina Santos, estudante da Universidade Federal do ABC (UFABC) e membro da União dos Moradores de Heliópolis.

Cidades

Ermínia Maricato, arquiteta, urbanista e professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP);

Evanize Lopes Rodrigues, mestra em urbanismo e ex-chefe de gabinete de Programas Urbanos do Ministério das Cidades;

Maria Fernanda Ramos Coelho, ex-presidente da Caixa Econômica Federal e integrante do Consórcio Nordeste;

Inês Magalhães, consultora para Políticas Públicas de Habitação e Desenvolvimento Urbano e ex-ministra das Cidades;

Geraldo Magela, ex-deputado distrital, ex-deputado federal e ex-secretária de Habitação do Distrito Federal;

Guilherme Boulos, deputado federal eleito por São Paulo;

José de Felipe, ex-deputado federal e prefeito Diadema;

Márcio França , ex-governador de São Paulo;

Rodrigo Neves, ex-prefeito Niterói;

João Campos, ex-deputado federal e prefeito de Recife; e

Nabil Bonduk, ex-deputado estadual e urbanista da USP.

Cultura

Áurea Carolina, deputada federal por Minas Gerais;

Lucélia Santos, atriz;

Margareth Menezes, cantora e embaixadora do filme Pantera Negra;

Antonio Marinho, músico e poeta de Pernambuco;

Juca Ferreira, ex-ministro da Cultura; e

Márcio Tavares, secretário nacional de Cultura do PT.

Subgrupo - Infância, dentro de Direitos Humanos

Ariel Castro Alves, advogado e membro do Instituto Nacional dos Direitos das Crianças e Adolescentes;

Maria Luiza Moura Oliveira, psicóloga, professora da Universidade Católica de Goiás, ex-presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda);

Wellington Pereira da Silva, teólogo, pastor da Igreja Metodista, professor e ex-conselheiro do Conanda; e

Isabela Henriques, advogada, presidente Comissão Criança e Adolescente OAB SP e diretora do Instituto Alana.

Tags:

equipe de transição | Geraldo Alckmin | Política | transição 2022