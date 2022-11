SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-governador paulista Luiz Antônio Fleury Filho morreu nesta terça-feira (15) aos 73 anos.

Natural de São José do Rio Preto, ele foi promotor de Justiça, secretário da Segurança, deputado federal e governador de São Paulo de 1991 a 1994.

Foi sob a sua gestão no governo do estado que ocorreu o chamado massacre do Carandiru, no qual 111 presos foram mortos após a invasão da Polícia Militar ao complexo penitenciário na zona norte de São Paulo.

Em nota, a direção nacional do MDB lamentou a morte do ex-governador. A causa da morte não foi divulgada.

"Lamentamos a morte de Luiz Antônio Fleury Filho, que foi governador de São Paulo entre 1991 e 1994. Foi deputado, promotor Justiça e professor. Filiado ao MDB-SP, ele era membro da Executiva Estadual. Nossas condolências a familiares e amigos", afirmou Baleia Rossi, presidente nacional do MDB.