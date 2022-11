SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP) esteve envolvido nesta sexta-feira (18) em uma discussão com uma apoiadora do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Aeroporto do Cairo, no Egito, onde acontece a COP27, cúpula do clima da ONU (Organização das Nações Unidas).

Em um vídeo publicado pela deputada federal Bia Kicis (PL-DF), também apoiadora de Bolsonaro, é possível ver Randolfe na fila de embarque sendo questionado pela apoiadora. "Olha lá, é, só gente fina nesse voo", diz a mulher, ao que Randolfe responde: "Estava na COP, na conferência do clima".

A apoiadora, que grava Randolfe com o celular, indaga de forma irônica: "O clima, para quê o clima se o país está destruído?". Após isso, ela começa a discutir com o senador, que atribui a culpa da "destruição" ao governo de Jair Bolsonaro (PL).

Depois, o senador começa a gravar a situação e rebate: "Deixa eu te falar uma coisa: perdeu, mané", reproduzindo uma expressão utilizada pelo ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), ao ser hostilizado por apoiadores de Bolsonaro em Nova York (EUA) nesta semana.

Em nota, o senador se posicionou sobre o ocorrido. Nela, ele diz que "jamais vou ficar calado quando for confrontado por aqueles que querem acabar com a nossa democracia". Randolfe também afirma que não irá "mais tolerar que um democrata seja hostilizado dessa forma". Leia a íntegra:

"Os negacionistas pelo visto ainda não conseguiram aceitar a derrota nas urnas. Mas jamais vou ficar calado quando for confrontado por aqueles que querem acabar com a nossa democracia. O Brasil voltou, estamos trabalhando para reconstruir a nação e colocar comida na mesa do brasileiro. Não podemos e nem vamos mais tolerar que um democrata seja hostilizado dessa forma. Em 30 de outubro o povo votou pela democracia e todos que atentem contra ela serão responsabilizados. A eleição acabou, estamos trabalhando para reconstruir o Brasil que eles abandonaram".

Randolfe Rodrigues faz parte da equipe de transição escolhida pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que venceu Bolsonaro nas urnas. O senador atua como coordenador de desenvolvimento regional.