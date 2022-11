BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), anunciou nesta terça-feira (22) os nomes de 99 parlamentares que passam a integrar a equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A lista inclui o senador Jaques Wagner (PT), agora membro do grupo técnico de "centro de governo", e o deputado federal Alexandre Frota (Pros-SP), na equipe que discute a cultura.

O PT tem o maior número de indicados nesta terça, com 39 nomes. Na sequência, o PSD, de Gilberto Kassab, emplacou 13 integrantes na transição.

A lista divulgada por Alckmin tem ainda integrantes do PSB (11 nomes), PDT (10), PC do B (7), MDB (5), Avante (4), Solidariedade (3), Pros (3), PV (2), Rede (1) e PSOL (1).

Além desses nomes, a transição tem outros 320 integrantes, considerando membros dos 31 grupos técnicos, coordenadores e o conselho político.

Os nomes do grupo técnico que discute assuntos da defesa devem ser divulgados nos próximos dias, quando Lula estiver em Brasília, disse Alckmin.

"O presidente Lula teve uma pequena intervenção, estará vindo agora para Brasília, aí já vamos ter um esboço dos nomes e aí vamos anunciar o grupo da defesa. Talvez amanhã ou no máximo na quinta-feira.

Já está bem discutido, estamos ouvindo bastante", disse o vice eleito.

"É importante se ter um bom projeto, a defesa é estratégica para o país, extremamente relevante.

Estamos amadurecendo propostas, cumprir o programa do governo que foi estabelecido, e ter bons nomes para sua formação, civis e das três forças", afirmou ainda Alckmin.

Em 18 de novembro, Lula minimizou a dificuldade para definir a equipe da área da Defesa e afirmou nunca ter tido nenhum problema com militares e as Forças Armadas.

O governo de transição decidiu esperar o retorno de Lula de viagem ao exterior para definir a composição do grupo técnico responsável pela área da Defesa --setor fortemente associado ao bolsonarismo e que tem resistência ao PT.

O gabinete de transição foi instituído em 8 de novembro.

O grupo é coordenado pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), com o ex-deputado Floriano Pesaro na coordenação executiva.

O ex-ministro Aloizio Mercadante coordena os 31 grupos técnicos, responsáveis pela elaboração de programas. Já a presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PT), coordena a articulação política e Rosângela Silva, a Janja, esposa de Lula, é responsável pela organização da posse.

A transição é regulamentada por uma lei aprovada em 2002 e um decreto editado em 2010. Ela tem início com a proclamação do resultado da eleição e se encerra com a posse do novo presidente.

É nessa etapa que a equipe do presidente eleito obtém informações detalhadas sobre a situação das contas públicas, dos programas e projetos do governo federal, bem como do funcionamento dos órgãos.

PARLAMENTARES INDICADOS PARA A TRANSIÇÃO NESTA TERÇA (22)

Agricultura, Pecuária e Abastecimento

senador Irajá (PSD-TO)

deputado Tito (Avante-BA)

Desenvolvimento social e combate à fome

deputada eleita Carol Dartora (PT-PR)

deputada Dulce Miranda (MDB-TO)

deputada Tereza Nelma (PSD-AL)

deputado eleito Washington Quaquá (PT-RJ)

Centro de governo

senador Jaques Wagner (PT-BA)

deputado José Guimarães (PT-CE)

deputado eleito Lindbergh Farias (PT-RJ)

deputado Marcio Macedo (PT-SE)

deputado Reginaldo Lopes (PT-MG)

Cidades

deputado Afonso Florence (PT-BA)

deputado Hildo Rocha (MDB-MA)

deputado eleito Jilmar Tatto (PT-SP)

deputado Leônidas Cristino (PDT-CE)

deputada Luizianne Lins (PTCE)

deputado Marcio Jerry (PC do B-MA)

deputada Natalia Bonavides (PT-RN)

deputado Waldenor Pereira (PT-BA)

Ciência, tecnologia e inovação

deputado Expedito Netto (PSD-RO)

deputado Leo de Brito (PT-AC)

Comunicações

deputado André Figueiredo (PDT-CE)

deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ)

deputado Orlando Silva (PC do B-SP)

deputado eleito Rui Falcão (PT-SP)

Cultura

deputado Alexandre Frota (Pros-SP)

deputada Benedita da Silva (PT-RJ)

deputada Jandira Feghali (PC do B-RJ)

deputado Marcelo Calero (PSD-RJ)

deputado Túlio Gadêlha (Rede-PE)

Desenvolvimento agrário

deputado Bira do Pindaré (PSB-MA)

deputado Bohn Gass (PT-RS)

deputado Célio Moura (PT-TO)

Desenvolvimento regional

deputado Gervásio Maia (PSB-PB)

deputado José Ricardo (PT-AM)

deputado Julio Cesar (PSD-PI)

deputada Marília Arraes (Solidariedade-PE)

deputado Milton Coelho (PSB-PE)

deputado Newton Cardoso Jr. (MDB-MG)

deputado Paulo Guedes (PT-MG)

Senador Rogério Carvalho (PT-SE)

Direitos humanos

deputada Rejane Dias (PT-PI)

deputada eleita Duda Salabert (PDT-MG)

Educação

deputada Alice Portugal (PC do B-BA)

deputada eleita Ana Pimentel (PT-MG)

deputado Danilo Cabral (PSB-PE)

deputado Idilvan Alencar (PDT-CE)

deputado eleito Reginaldo Veras (PV-DF)

Esporte

senadora Leila do Vôlei (PDT-DF)

Igualdade racial

deputada eleita Daiana Santos (PC do B-RS)

deputada eleita Dandara Tonantzin (PT-MG)

deputada Taliria Petrone (PSOL-RJ)

Indústria

deputado Zé Neto (PT-BA)

deputado Sidney Leite (PSD-AM)

senadora Zenaide Maia (Pros-RN)

Infraestrutura

senador Acir Gurgacz (PDT-RO)

deputado Edilázio Jr. (PSD-MA)

deputado José Priante (MDB-MA)

deputado Henrique Fontana (PT-RS)

deputado Sebastião Oliveira (Avante-PE)

Justiça

deputada eleita Delegada Accorsi (PT-GO)

deputado Tadeu Alencar (PSB-PE)

deputado Valtenir Pereira (MDB-MT)

Juventude

deputado eleito Miguel Ângelo (PT-MG)

Meio ambiente

deputado Alessandro Molon (PSB-RJ)

deputado Célio Studart (PSD-CE)

deputado Bacelar (PV-BA)

deputado Nilto Tatto (PT-SP)

deputado Rodrigo Agostinho (PSB-SP)

Minas e energia

deputado Odair Cunha (PT-MG)

Mulheres

deputada Erika Kokay (PT-DF)

deputada Lídice da Mata (PSB-BA)

Pesca

deputada eleita Ana Paula Lima (PT-SC)

deputado Zé Airton (PT-CE)

Planejamento, orçamento e gestão

deputado Mauro Benevides (PDT-CE)

deputado Pedro Paulo (PSD-RJ)

deputado Renildo Calheiros (PC do B-PE)

Previdência

deputada eleita Maria Leal Arraes (Solidariedade-PE)

deputado Ricardo Silva (PSD-SP)

Relações exteriores

Arlindo Chinaglia (PT-SP)

Saúde

deputado eleito Bruno Farias (Avante-MG)

deputado Chico d'Ângelo (PDT-RJ)

deputado eleito Daniel Soranz (PSD-RJ)

deputado eleito Dimas Gadelha (PT-RJ)

deputado Eduardo Costa (PSD-PA)

deputado Jorge Solla (PT-BA)

deputado Luciano Ducci (PSB-PR)

deputado Weliton Prado (Pros-MG)

Trabalho

deputado Afonso Motta (PDT-RS)

deputado Daniel Almeida (PC do B-BA)

deputado Rogério Correia (PT-MG)

deputado Vicentinho (PT-SP)

Transparência

deputado Alencar Santana (PT-SP)

deputado Camilo Capiberibe (PSB-AP)

Turismo

deputado André de Paula (PSD-PE)

deputado Felipe Carreras (PSB-PE)

deputado Luis Tibé (Avante-MG)

deputado Wolney Queiroz (PDT-PE)

deputado Zeca Dirceu (PT-PR)