SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Entendida por alguns bolsonaristas como insinuação golpista, a publicação de trecho da música "Os Alquimistas Estão Chegando" nas redes sociais por Ciro Nogueira (PP-PI) foi, segundo ele, estocada no governo de transição petista, com referência ao coordenador dela, Geraldo Alckmin (PSB-SP). Os aliados do ex-governador são conhecidos como "alckmistas".

O ministro da Casa Civil disse a interlocutores que o grupo de Lula (PT) não dialoga politicamente com o Congresso e quer fazer passar a PEC da Transição por mágica, com propostas que ele classifica como inviáveis, como uma autorização para que os gastos com o Bolsa Família ficassem fora do teto dos gastos de maneira permanente. Como mostrou a Folha de S.Paulo, o PT tem sido criticado por seus aliados por falhas na negociação da proposta.

Nogueira publicou a mensagem após reunião de Alckmin com o conselho político da transição nesta quarta-feira (23).

Segundo o parlamentar argumentou, a postagem tem até um viés democrático, pois diz que, inevitavelmente, os "alquimistas estão chegando", ou seja, não há nada para além da sucessão presidencial de Jair Bolsonaro (PL) por Lula no horizonte.