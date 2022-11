SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-líder da bancada evangélica na Câmara dos Deputados, Cezinha de Madureira (PSD-SP) diz que a posição de destaque que Gilberto Kassab, presidente de seu partido, tem tido na equipe de transição de Tarcísio de Freitas (Republicanos) e que terá no futuro governo é legítima.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, Kassab será secretário de Governo e homem-forte do ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL) em São Paulo.

Segundo Cezinha, que também é próximo da bancada bolsonarista no Congresso, as críticas de aliados do presidente à força de Kassab no governo são isoladas.

"É legítimo o Kassab no processo. Tanto ele como Marcos Pereira [presidente do Republicanos], e digo expressamente os dois porque somente eles acreditaram no Tarcísio no início do processo. É legítimo que esses dois partidos estejam à frente da transição do governo e das nomeações", afirma Cezinha, vice-líder do governo no Congresso.

O deputado foi escolhido por Tarcísio para compor o grupo de trabalho sobre desenvolvimento social, mulheres e direitos PCD. Cotado para assumir alguma pasta como a de Habitação, ele diz que está à disposição se for chamado.

"Se o governador me designar para qualquer pasta que seja de acordo com aquilo que represento, estou pronto para servir a ele, ao meu estado e meus eleitores", afirma.