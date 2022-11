SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou nesta terça-feira (29) que deve criar duas secretarias, da Mulher e de parcerias com a iniciativa privada, e extinguir ou fundir outras pastas no Governo de São Paulo.

A criação da Secretaria da Mulher era uma promessa de campanha e a cotada para o cargo é a deputada federal Rosana Valle (PL-SP), apoiadora do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Para a secretaria que cuidará de parcerias público-privadas e investimentos, Tarcísio afirmou que nomeará alguém de sua confiança -provavelmente um nome que integrou sua equipe no Ministério da Infraestrutura.

Atualmente, o governo Rodrigo Garcia (PSDB) tem uma subsecretaria para o tema, portanto a ideia de Tarcísio é elevar o status -segundo ele, para que haja interlocução de projetos com as demais secretarias.

Por outro lado, Tarcísio afirmou que deve extinguir a Secretaria de Desenvolvimento Regional, que terá suas funções divididas entre as pastas de Governo e Casa Civil.

O governador eleito disse ainda que terá uma pasta dedicada à Gestão, que cuidará de RH e da digitalização do governo. Hoje existe uma secretaria de Orçamento e Gestão.

Já a Secretaria da Fazenda deve incluir planejamento, orçamento, receita e tesouro, ainda segundo Tarcísio.

Também nesta terça, o Diário Oficial de São Paulo registrou a nomeação de Afif como assessor especial do governador, com remuneração mensal bruta de R$ 21.017,85. Os demais membros da equipe de transição, que tem 105 nomes no total, trabalham de forma voluntária.

Pela manhã, Tarcísio se reuniu com os coordenadores dos oito grupos temáticos da transição. À tarde, houve uma reunião entre a coordenação da equipe de transição de Tarcísio com coordenadores pelo lado de Rodrigo, com a presença também do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Até agora, o governador eleito anunciou quatro futuros secretários -Renato Feder (Educação), Eleuses Paiva (Saúde), Arthur Lima (Casa Civil) e Natália Resende (Infraestrutura, Meio Ambiente e Transportes). Ele também confirmou que Gilberto Kassab (PSD) será seu secretário de Governo.

VEJA LISTA DE SECRETÁRIOS DE TARCÍSIO

Gilberto Kassab - Governo

O ex-prefeito de São Paulo entre 2009 e 2012 é presidente do PSD, partido que acompanhou Tarcísio na chapa com o vice-governador eleito, Felicio Ramuth. Ele também foi ministro nos governos de Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB) e se opôs a Bolsonaro na condução da pandemia de Covid-19.

Natalia Resende - Infraestrutura e Meio Ambiente

Procuradora federal e consultora jurídica no Ministério da Infraestrutura, onde trabalhou ao lado de Tarcísio de Freitas. Mestre e doutoranda em tecnologia ambiental e recursos hídricos pela Universidade de Brasília, com foco em regulação de infraestruturas de rede

Arthur Lima - Casa Civil

Aliado técnico de Tarcísio, trabalhou com ele no Ministério da Infraestrutura do governo de Jair Bolsonaro (PL) e foi diretor da Empresa de Planejamento e Logística da pasta do atual governador eleito.

Eleuses Paiva - Saúde

É médico e ex-presidente da AMB (Associação Médica Brasileira), além de ter sido deputado federal e vice-prefeito de São José do Rio Preto, no interior do estado. Com um perfil pró-vacina e pró-máscaras, atuou na campanha do governador eleito e colaborou com seu plano de governo.

Renato Feder - Educação

Nascido em São Paulo, é empresário da área de tecnologia e o atual secretário de Educação do Paraná, e conseguiu colocar as escolas estaduais paranaenses entre as com melhor desempenho na última edição do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica).