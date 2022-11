SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O coordenador da transição em São Paulo, Guilherme Afif Domingos (PSD), anunciou que o governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicanos) escolheu o bolsonarista Capitão Derrite (PL-SP), o presidente do PSD, Gilberto Kassab, e o pastor Roberto de Lucena (Republicanos-SP) para ocuparem secretarias em São Paulo.

Derrite será secretário da Segurança, Kassab será titular da pasta de Governo e Lucena comandará o setor de Turismo.

Em entrevista nesta quarta-feira (30), Afif também anunciou Esper Kallas para o Instituto Butantan.

Lucena é pastor evangélico e integra a equipe de transição. Ele foi secretário estadual do Turismo entre 2015 e 2016, no governo Geraldo Alckmin (PSB).

Derrite é deputado federal e coordena o eixo temático de Segurança Pública e Administração Penitenciária.

Kassab, como adiantou a Folha de S.Paulo, deve ser o homem forte da gestão. Ele irá permanecer à frente do PSD.

Em 2018, ele havia sido indicado pelo então governador eleito João Doria (à época no PSDB) para chefiar a Casa Civil, mas às vésperas da posse foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investigava doações consideradas suspeitas da empresa JBS entre 2010 e 2016.

Kassab sempre negou quaisquer irregularidades, e, segundo ele, 80% dos procedimentos legais do caso já foram encerrados.

Nesta terça-feira (29), Tarcísio afirmou que iria criar duas secretarias que não existem hoje --da Mulher e de parcerias público-privadas-- e iria extinguir a pasta de Desenvolvimento Regional, que atualmente é comandada pelo PSDB.

Até agora, o governador eleito havia anunciado outros quatro futuros secretários --Renato Feder (Educação), Eleuses Paiva (Saúde), Arthur Lima (Casa Civil) e Natália Resende (Infraestrutura, Meio Ambiente e Transportes). Ele também confirmou que o presidente do PSD, Gilberto Kassab, será seu secretário de Governo.

VEJA LISTA DE SECRETÁRIOS DE TARCÍSIO

Gilberto Kassab - Governo

O ex-prefeito de São Paulo entre 2009 e 2012 é presidente do PSD, partido que acompanhou Tarcísio na chapa com o vice-governador eleito, Felicio Ramuth. Ele também foi ministro nos governos de Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB) e se opôs a Bolsonaro na condução da pandemia de Covid-19.

Natalia Resende - Infraestrutura e Meio Ambiente

Procuradora federal e consultora jurídica no Ministério da Infraestrutura, onde trabalhou ao lado de Tarcísio de Freitas. Mestre e doutoranda em tecnologia ambiental e recursos hídricos pela Universidade de Brasília, com foco em regulação de infraestruturas de rede

Arthur Lima - Casa Civil

Aliado técnico de Tarcísio, trabalhou com ele no Ministério da Infraestrutura do governo de Jair Bolsonaro (PL) e foi diretor da Empresa de Planejamento e Logística da pasta do atual governador eleito.

Eleuses Paiva - Saúde

É médico e ex-presidente da AMB (Associação Médica Brasileira), além de ter sido deputado federal e vice-prefeito de São José do Rio Preto, no interior do estado. Com um perfil pró-vacina e pró-máscaras, atuou na campanha do governador eleito e colaborou com seu plano de governo.

Renato Feder - Educação

Nascido em São Paulo, é empresário da área de tecnologia e o atual secretário de Educação do Paraná, e conseguiu colocar as escolas estaduais paranaenses entre as com melhor desempenho na última edição do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica).