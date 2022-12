SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), se reuniu com a esposa do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Rosângela da Silva, a Janja, para discutir a organização da posse do novo governo, que acontece no dia 1º de janeiro de 2023. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) também esteve presente.

Ibaneis, que é apoiador e aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), disse que o trabalho será feito para que "a cerimônia aconteça da melhor forma". A futura primeira-dama, que é a coordenadora da organização da posse do petista, anunciou o "Festival do Futuro", com vários artistas convidados, entre os quais Pabllo Vittar, Duda Beat, Martinho da Vila e outros.

Janja também já demonstrou o desejo de que Lula suba a rampa do Palácio do Planalto ao lado de Resistência, a vira-lata adotada pelo casal. A cadela passou os 580 dias da prisão do petista na vigília montada em frente à Superintendência da PF (Polícia Federal), em Curitiba.

LINE-UP DA POSSE

Além de Pabllo Vittar, Duda Beat e Martinho da Vila, outros 15 artistas já confirmaram presença na festa de posse de Lula, segundo Janja.

São eles:

Pablo Vittar

Baiana System

Duda Beat

Gabi Amarantos

Martinho da Vila

Os Gilsons

Chico César

Luedji Luna

Teresa Cristina

Fernanda Takai

Johnny Hooker

Marcelo Jeneci

Odair José

Otto

Tulipa Ruiz

Almério

Maria Rita

Valeska Popozuda

QUEM AINDA É DÚVIDA

Janja disse ainda ter entrado em contato pessoalmente com Gilberto Gil, Caetano Veloso, Ludmilla e Emicida. Os quatro ainda não responderam.

Gil está no Qatar para acompanhar jogos da Copa do Mundo. O cantor, de 80 anos, foi hostilizado por bolsonaristas na semana passada com manifestações racistas.

Para a posse de Lula, a Esplanada dos Ministérios contará com o mesmo esquema de segurança adotado no feriado de 7 de Setembro e no segundo turno das eleições, como mostrou a colunista do UOL Carolina Brígido.