SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), vai se ausentar do cargo por uma semana e tem uma audiência marcada com o papa Francisco, no Vaticano, na próxima quarta-feira (7).

Durante parte desse período, o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ricardo Mair Anafe, vai assumir a cadeira de governador.

Anafe é o terceiro na linha sucessória do estado e será governador de sábado (3) a terça-feira (6). Geralmente, quem assume quando Rodrigo está fora do país é o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB).

Mas, desta vez, Pignatari também tem uma viagem de lazer marcada, por isso Anafe assumirá.

Pignatari retorna na quarta-feira, quando passa a exercer o cargo de governador.

Rodrigo vai à Itália acompanhado da mulher e, além da audiência com o papa, terá alguns dias de férias. Segundo sua assessoria, ele está arcando com os custos da viagem, já que ela também tem caráter pessoal.

O papa tem um espaço fixo em sua agenda reservado para receber autoridades de diversos países, e Rodrigo conseguiu marcar sua audiência como governador de São Paulo.

A ideia inicial do tucano era fazer a visita ao pontífice em outubro, logo após o primeiro turno da eleição.

O encontro faria parte da campanha de Rodrigo no segundo turno, mas o governador terminou em terceiro lugar, numa derrota histórica para o PSDB, e não avançou para a próxima etapa da disputa. A agenda, que chegou a ser marcada, foi postergada.

Rodrigo era vice de João Doria (PSDB) e assumiu quando o então governador renunciou, em março deste ano, para concorrer à Presidência.

Por isso, é Pignatari quem assume o estado na ausência do tucano --como ocorreu no mês passado, quando Rodrigo viajou a Nova York (EUA) para participar de evento do Lide.