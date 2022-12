SÃO PAULO, SP , E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Podemos oficializa na próxima quinta-feira (8) a incorporação do PSC, em movimento que foi pensado para ampliar a bancada do partido no Congresso, mas que pode ter um impacto menor que o esperado por uma migração de deputados do Partido Social Cristão para o Republicanos.

A incorporação será formalizada em evento realizado em um hotel em Brasília. Com o movimento, o Podemos teria 18 deputados federais, formando a oitava maior bancada da Câmara, à frente de PDT, PSB e PSDB. Além disso, teria sete senadores.

No entanto, alguns parlamentares do PSC decidiram deixar o partido após a incorporação e passaram a negociar a ida para o Republicanos, presidido por Marcos Pereira. O primeiro a anunciar foi o deputado Aluísio Mendes, que vai assumir a presidência do Republicanos no Maranhão. Euclydes Pettersen (MG) indicou que acompanharia o colega na migração.