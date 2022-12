SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) apontou, em um relatório preliminar, irregularidades na prestação de contas do governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O documento foi divulgado na terça-feira (29). No levantamento, os técnicos mostram falhas na prestação de contas do futuro governador paulista, com valores que chegam a R$ 35,8 milhões, representando quase 100% das despesas declaradas da campanha.

As irregularidades variam, a exemplo de contratos sem assinatura, descrições genéricas dos serviços prestados por empresas terceirizadas e notas fiscais não apresentadas.

Entre as descrições dos serviços prestados que faltam explicações, o relatório destaca a empresa Beacon Comunicação Ltda, que recebeu R$ 24.385.500, o que corresponde a 66,62% do total de despesas contratadas.

Os técnicos apontam, por exemplo, que a firma deve apresentar os contratos firmados com prestadores de serviços subcontratados.

Além das empresas, os técnicos também pedem explicações por doações de R$ 62 mil de pessoas físicas que não poderiam ter realizado doações eleitorais.

A campanha do governador tem até esta sexta (2) para prestar explicações ao TRE-SP sobre as irregularidades apontadas pelos técnicos.

Procurada pela reportagem, a assessoria de Tarcísio disse que "o documento enviado pelo TRE-SP trata-se de pedido de diligência comum na prestação de contas de campanhas eleitorais" e que "todos os pedidos serão respondidos dentro do prazo estabelecido".