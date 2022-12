BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O deputado federal e presidente da CMO (Comissão Mista do Orçamento), Celso Sabino (União-PA), desponta como o favorito para assumir a relatoria da PEC da Transição na Câmara, quando for aprovada no Senado.

No PT, há consenso de que o escolhido deva ser próximo do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para facilitar a tramitação no tempo necessário. No caso de Sabino, também é ponto positivo ele ser do União Brasil, partido que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tenta atrair para sua base de sustentação.

O presidente da CCJ no Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), sinalizou que deve dar início à análise da PEC no colegiado já nesta terça-feira (6) e a expectativa no gabinete de transição é de aprovação no plenário ainda nesta semana.

O objetivo é concluir a votação da PEC e do Orçamento Geral da União até o dia 17 de dezembro.