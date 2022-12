SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Auxiliares do governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), sondaram o ministro da Economia do governo Jair Bolsonaro (PL), Paulo Guedes, sobre exercer o cargo de secretário da Fazenda no estado a partir de 2023.

Segundo integrantes da equipe de transição, não houve um convite formal, já que Guedes ainda não sinalizou se aceitaria.

De qualquer forma, aliados de Tarcísio fizeram chegar até Guedes a informação de que ele seria o nome desejado pelo governador eleito para o cargo. A intenção de Tarcísio foi antecipada pelo jornal O Globo.

Outra opção avaliada é a de que Guedes atue como um conselheiro ou assessor especial de Tarcísio, mas sem o compromisso de ser secretário -o que poderia facilitar que ele aceite a missão. Isso porque aliados do governador eleito consideram difícil que Guedes passe ainda mais tempo longe dos seus negócios e da sua carreira na iniciativa privada, além de pesar o fato de que ele teria que se mudar para São Paulo. O ministro é carioca.

De qualquer forma, o exemplo de Henrique Meirelles (União Brasil), que foi ministro da Fazenda de Michel Temer (MDB) e depois secretário da Fazenda de João Doria (ex-PSDB), é citado como precedente.

Tarcísio e Guedes têm uma relação por terem sido colegas na Esplanada no governo Jair Bolsonaro. Mas, mais do que isso, Tarcísio se cercou de assessores de Guedes na campanha e na transição, indicando sua consideração com o ministro da Economia.

O maior exemplo é Guilherme Domingos Afif (PSD), que é o coordenador-geral da transição e comandou o plano de governo de Tarcísio na eleição. Afif foi assessor especial de Guedes no Ministério da Economia.

Além dele, outros dois ex-assessores de Guedes contribuíram no plano de governo e agora integram a transição: Samuel Kinoshita e Jorge Lima.

Depois da derrota de Bolsonaro para Lula (PT) e da vitória de Tarcísio em São Paulo, havia a expectativa de que o ex-ministro abrigasse nomes do governo federal em sua futura gestão. Até agora, porém, Tarcísio só fez uma concessão aos bolsonaristas -ele anunciou o deputado federal Capitão Derrite (PL-SP) como futuro secretário de Segurança Pública.