SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O PT (Partido dos Trabalhadores) lançou uma vaquinha para custear a festa da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que acontecerá em 1º de janeiro. Os valores para pagamento automático variam de R$ 13 a R$ 1.064, mas é possível doar outros valores pela plataforma.

A cerimônia contará com diversos artistas, como Pabllo Vittar e Baiana System e tem a furura primeira-dama Janja da Silva como coordenadora.

A justificativa do partido para a vaquinha é que o dinheiro será usado para "ajudar no transporte e logística do grande público, no alojamento e acolhimento, na montagem da estrutura dos shows e atrações do festival do futuro, no reforço da segurança, nas exibições culturais e muito mais".

Para realizar a doação, o site pede nome completo, CPF, data de nascimento e qual valor a pessoa quer destinar, podendo ser pago no cartão de crédito, boleto bancário ou Pix. A doação inicial pré-definida no site é de R$ 13, indo a R$ 50, R$ 100, R$ 250, R$ 500 e R$ 1 mil.

Line-up da posse vai além de Pabllo Vittar, e Baiana System. Outros 16 artistas já confirmaram presença na festa de posse de Lula, segundo Janja. São eles:

Pabllo Vittar

Baiana System

Duda Beat

Gabi Amarantos

Martinho da Vila

Os Gilsons

Chico César

Luedji Luna

Teresa Cristina

Fernanda Takai

Johnny Hooker

Marcelo Jeneci

Odair José

Otto

Tulipa Ruiz

Almério

Maria Rita

Valeska Popozuda

Festa começa às 18h30. Segundo a futura primeira-dama, serão dois palcos lada a lado perto da praça dos Três Poderes, em Brasília. As apresentações começam às 18h30 do dia 1º de janeiro -depois da posse. Um dos palcos se chamará "Gal Costa" e o outro, "Elza Soares".

"A ideia é a gente fazer o dia inteiro de atividades. Pela manhã, já teremos muitas pessoas na Esplanada. A ideia é fazer desde o início da manhã algumas atividades culturais, com o pessoal aqui de Brasília, da região das cidades satélites. Uma atividade mais lúdica durante a manhã", afirmou ela.

Janja disse ainda que muitos entusiastas da vitória de Lula chegarão a Brasilia por meio de caravanas, oriundas de várias partes do Brasil.