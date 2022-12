BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O deputado federal Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR) gastou R$ 70.361,85 do fundo eleitoral em um posto de gasolina que pertence às suas irmãs.

Em sua declaração de despesas à Justiça Eleitoral, consta um gasto de R$ 34.954,15 com gasolina comum e outro de R$35.407,70 com óleo diesel B S10, ambos no dia 27 de setembro. A J. Pereira de Jesus Cia Ltda representou a quarta maior transferência do candidato.

Toda a arrecadação do parlamentar veio do fundo eleitoral, transferido pelo diretório nacional do partido.

Os serviços da empresa da família também foram usados nas eleições em 2018 e 2014. Foram R$ 43.333,35 no pleito passado e R$ 31.068,75 na anterior.

Jhonatan de Jesus é cotado para assumir a vaga no TCU (Tribunal de Contas da União) destinada à indicação da Câmara. Ele tem o apoio do presidente Arthur Lira (PP-AL).

Procurado, o deputado afirmou que não há irregularidades nos pagamentos, que foram declarados em sua prestação de contas e aprovados pelo TRE-RR (Tribunal Regional Eleitoral de Roraima).

Acrescentou que as despesas de campanha são de livre iniciativa, sem a necessidade de processo licitatório.