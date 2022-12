SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou nesta terça-feira (6) mais três secretários de sua futura administração no Governo de São Paulo.

Um deles é Caio Paes de Andrade, presidente da Petrobras, que assumirá a pasta de Gestão e Governo Digital.

Guilherme Afif Domingos (PSD), coordenador da transição, afirmou que Andrade foi escolhido principalmente pelo histórico anterior à Petrobras, que ele assumiu neste ano.

"A participação dentro do governo, primeiro presidindo o Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados) e depois assumindo a secretaria dentro do Ministério da Economia que cuidou do processo de digitalização com muito sucesso, foi exatamente essa parte do currículo que o fez ser escolhido pelo governador Tarcísio".

Andrade assumiu a Petrobras em junho, em meio a crise provocada pelos sucessivos aumentos dos combustíveis pela companhia. Na ocasião, a expectativa do governo Jair Bolsonaro (PL) era que ele segurasse novos reajustes até as eleições presidenciais.

Lais Vita, assessora de imprensa de Tarcísio, assumirá a pasta responsável pela Comunicação. Com mestrado em comunicação política pela Universidad Complutense de Madrid, ela atuou com governador eleito chefiando o setor de comunicação da pasta da Infraestrutura, além de ter trabalhado como jornalista em redações.

Lucas Ferraz, que atuou na gestão de Paulo Guedes no Ministério da Economia, assumirá a pasta de Assuntos Internacionais. Na pasta, ele atuou como secretário do Comércio Exterior.

Tarcísio também divulgou em rede social a indicação do coronel Sérgio Codelo para o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), que é superintendente do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura) em São Paulo.

O governador eleito já anunciou uma lista de mais de cem nomes para atuar na transição.

Além dos secretários anunciados nesta terça, os demais secretários já definidos são Arthur Lima (Casa Civil), Gilberto Kassab (Governo), Capitão Derrite (Segurança), Roberto de Lucena (Turismo), Natalia Resende (Infraestrutura e Meio Ambiente), Renato Feder (Educação) e Eleuses Paiva (Saúde).

Segundo o próprio Tarcísio, o principal trabalho da transição têm sido pensar em ajustes para o orçamento do próximo ano e desenhar a estrutura do novo governo. Algumas pastas devem ser extintas, outras serão fundidas e algumas serão criadas.

Os nomes anunciados pelo governador eleito para seu secretariado e sua equipe de transição indicam que ele terá foco em privatizações, como fez no governo Jair Bolsonaro (PL), ampliando as desestatizações vistas em gestões tucanas anteriores.

Os auxiliares incluem pessoas que trabalharam na área de concessões e privatizações com Tarcísio no Ministério da Infraestrutura e pessoas próximas ao ministro da Economia, Paulo Guedes.

Na campanha e depois de eleito, Tarcísio deu indicativos de que pretende privatizar uma das principais estatais paulistas, a Sabesp. O futuro governador também afirmou que irá criar uma secretaria específica para cuidar de parcerias com a iniciativa privada.