SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), está internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, ele passou por uma cirurgia de revascularização do miocárdio na manhã desta quinta-feira (8).

O hospital detalhou que foram realizadas anastomoses coronárias, com veia safena e artéria mamária, após terem sido detectadas obstruções coronarianas em exames de rotina.

A equipe médica que cuida do governador é liderada por Ludhmila Hajjar, médica que foi convidada para ser ministra da Saúde no ano passado, durante a pandemia de Covid-19.

O governador passa bem e deverá permanecer internado, em recuperação, pelos próximos dias, de acordo com o hospital.