SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A governadora eleita de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), participou de um evento promovido pelo RenovaBR e pelo Insper voltado a parlamentares eleitos que reuniu empresários e lideranças políticas na Vila Olímpia, em São Paulo, na quinta-feira (8). O ex-juiz e senador eleito Sergio Moro (União Brasil-PR) e o apresentador Luciano Huck estiveram lá.

Intitulado "Um Debate Necessário para o Brasil ? Os Próximos Quatro Anos do Congresso Nacional", o seminário convidou os presentes a discutirem o papel da sociedade e os desafios da próxima legislatura.

O ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung também compareceu, assim como o empresário Abilio Diniz e o banqueiro André Esteves, dono do BTG Pactual.

O fundador do RenovaBR, Eduardo Mufarej, e o presidente do Insper, Marcos Lisboa, fizeram as falas de abertura do evento.