BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) quebrou o silêncio na tarde desta quarta-feira (9) e fez um discurso dúbio a apoiadores, dizendo se responsabilizar pelos seus erros e ressaltando ser o chefe das Forças Armadas.

"Tenho certeza que entre as minhas funções garantidas na Constituição é ser o chefe supremo das Forças Armadas. As Forças Armadas são essenciais em qualquer país do mundo. Sempre disse ao longo desses quatro anos que as Forças Armadas são o último obstáculo para o socialismo", afirmou.

O mandatário, que tem evitado declarações públicas após a derrota para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pediu para seus apoiadores se manterem informados.

"Se algo der errado é porque eu perdi a minha liderança, eu me responsabilizo pelos meus erros. Mas peço a vocês: não critiquem sem ter certeza absoluta do que está acontecendo", afirmou.

O presidente criticou os gritos de "eu autorizo" de seus apoiadores, que pedem para ele acionar as Forças Armadas para impedir a posse de Lula.

"Não é eu autorizo não, é o que eu faço com a minha pátria. Não é jogar responsabilidade para uma pessoa, sou exatamente igual a cada um de vocês, de carne, osso, sentimento", afirmou.