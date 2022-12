SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Filho do presidente Jair Bolsonaro, o vereador carioca Carlos Bolsonaro (Republicanos) se envolveu neste sábado (10) em uma polêmica com Luis Claudio Lula da Silva, filho do presidente eleito Lula (PT).

Carlos criticou decisões dos petistas para o próximo governo. Em resposta, o filho de Lula o chamou de "chorão" por meio das redes sociais.

A discussão entre Carlos Bolsonaro e Luís Cláudio aconteceu por meio do Twitter. Às 11h39, o vereador publicou um tuíte no qual criticava a indicação do delegado Andrei Rodrigues para o comando da PF (Polícia Federal) no próximo governo.

Rodrigues cuidou da segurança de Lula durante a última campanha, assim como fez com a de Dilma Rousseff (PT) na disputa de 2010, de acordo com a reportagem do UOL reproduzida no tuíte de Carlos.

Além disso, o vereador compartilhou uma outra reportagem que afirma que o filho de Lula voltou a movimentar nos últimos dias uma empresa investigada pela PF em 2015.

Em resposta ao tuíte do filho de Carlos, Luis Claudio lembrou as interferências do governo Bolsonaro na Polícia Federal e o esquema de corrupção pelo qual a família do atual presidente é investigada. O filho de Lula cita inclusive a questão dos imóveis comprados em dinheiro vivo, revelada pelo UOL em reportagem publicada em agosto.

As mensagens de Luis Claudio foram publicadas em resposta ao tuíte do vereador às 12h52.