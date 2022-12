SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O futuro ministro da Justiça do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Flávio Dino (PSB), disse em entrevista publicada neste domingo (11) pelo jornal O Globo que os clubes de tiro precisam ser regulados e fiscalizados. Ele defendeu que o governo eleito instaure novas regras para o setor, que cresceu durante o governo Jair Bolsonaro (PL).

"Os clubes de tiro têm que ser regulados, com uma regulação firme e clara: fixar horários, cadastro público de quem frequenta, colocar fim ao funcionamento 24 horas, porque isso não faz sentido e é perigoso para a sociedade", defendeu Flávio Dino.

BALA NÃO É FRUTA

"É preciso que haja regulação. Um clube de tiro tem que ter fiscalização, porque é uma atividade de altíssimo risco. Uma coisa é a regulação sanitária de alguém que vende fruta, que é feita para que o produto não chegue estragado à população. Há também regulação para farmácias", afirmou Dino.

DECRETO DE ARMAS

O futuro ministro ressaltou novamente que irá apresentar a Lula, por volta do dia 27 de dezembro, uma minuta de um decreto que visa corrigir o cenário de flexibilização do acesso às armas propagado pelo governo Bolsonaro. O governo pretende revogar diversos decretos, mas, visando não deixar "vazio normativo", vai propor novas regras no lugar.

FIM DO LIBEROU GERAL

"Na nossa visão, deve ser também colocada no lugar uma nova regulamentação. São normas para o futuro, pondo fim ao 'liberou geral', sobretudo ao que se refere a armas de uso restrito. São regras de funcionamento dos clubes de tiro e normas sobre o arsenal existente como, por exemplo, encurtando prazos de registros de arma", disse Dino.