SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O ex-ministro da Secretaria de Governo de Jair Bolsonaro (PL) general Carlos Alberto dos Santos Cruz afirmou em entrevista ao jornal O Globo que não vê expectativa de crise no relacionamento entre o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e os militares.

"Não vejo nenhuma expectativa de crise no relacionamento com os militares. Já tivemos dois mandatos com Lula, nesse período o relacionamento foi normal", disse Santos Cruz, que saiu do governo Bolsonaro e se tornou um crítico público da gestão do capitão reformado derrotado na última eleição.

TENSÃO

Ele foi questionado pelo jornal se a eleição de Lula causaria atrito com as Forças Armadas. "Nada, a vida segue normal. Quem ganhou deverá governar, e quem perdeu deverá se organizar se quiser continuar influindo na política nacional. Será o terceiro governo de Lula, não há novidade nenhuma", complementou.

União. Em sua avaliação, a gestão de Lula "tem que mostrar que realmente é um governo para todos, de união nacional".

LULA E OS MILITARES

Uma missão do governo Lula é construir boa relação com as Forças Armadas ?há integrantes que chegaram a declarar apoio a Jair Bolsonaro.

Na última sexta-feira (9), o futuro ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, anunciou os nomes dos novos comandantes das Forças Armadas. De acordo com ele, os indicados foram escolhidos por tempo de atuação na instituição visando não entrar em atrito com o setor. Veja os indicados.