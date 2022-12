SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em encontro com Guilherme Boulos (PSOL), o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reafirmou seu apoio à candidatura do líder do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto) a prefeito de São Paulo em 2024 e disse a ele que qualquer um que se coloque contra o projeto estará contra ele, Gleisi Hoffmann (presidente do PT) e Luiz Marinho (presidente do diretório paulista do PT).

Lula participou da costura a partir da qual Boulos, atualmente deputado federal eleito, desistiu de sua candidatura ao Governo de São Paulo em março para apoiar Fernando Haddad (PT).

Na ocasião, foi acordado entre os envolvidos que o psolista seria apoiado pelo PT na disputa pela Prefeitura de São Paulo em 2024 e que o partido de Lula não lançaria candidato próprio.

A conversa recente de Boulos e Lula teve como pano de fundo um mal-estar que surgiu no PT a partir de reunião entre Jilmar Tatto, secretário de Comunicação do PT e deputado federal eleito, e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que pretende disputar a reeleição.

Na ocasião, como mostrou a coluna Painel, da Folha de S.Paulo, o vereador e deputado estadual eleito Antonio Donato (PT-SP) publicou mensagem crítica nas redes sociais.

"Membro da Executiva Nacional do PT vai à casa do prefeito que somos oposição e propõe acordo eleitoral para 2024. Não conversou com o Diretório Municipal, nem com a bancada de vereadores. Talvez ele se sinta dono do Partido em São Paulo, SQN [só que não]", escreveu Donato.

Tatto e Nunes disseram à coluna que se encontraram no domingo (4) para tratar do projeto de tarifa zero de ônibus que o atual prefeito estuda implementar e que não falaram sobre qualquer possível acordo eleitoral para 2024.