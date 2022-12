SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou nesta terça-feira (13) o atual ministro da CGU (Controladoria Geral da União) como responsável pelo órgão estadual no seu governo e as cúpulas das polícias.

Wagner Rosário atuará na estruturação do órgão no estado, disse Tarcísio. Samuel Kinoshita foi confirmado como responsável pela secretaria da Fazenda.

Na área da segurança, o delegado Osvaldo Nico Gonçalves será secretário-executivo. A nomeação dele é uma composição para tentar criar interlocução com a Polícia Civil, uma vez que o secretário da Segurança, Capitão Derrite (PL), é policial militar.

Artur Dian, diretor do Dope (Departamento de Operações Policiais Estratégicas), assumirá a vaga atual de Nico, de delegado-geral da Polícia Civil.

Já Cássio de Freitas assumirá como comandante-geral da Polícia Militar.

Até agora, também foram anunciados também Gilberto Kassab (Secretaria de Governo), Eleuses Paiva (Saúde), Natalia Resende (Transporte, Logística, Meio Ambiente), Arthur Lima (Casa Civil), Laís Vita (Comunicação), Caio Paes de Andrade, presidente da Petrobras (Gestão e Governo Digital), Renato Feder (Educação), Lucas Ferraz (Assuntos Internacionais), Sérgio Codelo (Departamento de Estradas de Rodagem), Capitão Derrite (Segurança), Roberto de Lucena (Turismo) e Rafael Benini (Parceria e Investimentos).

Kassab deve ser o homem-forte da gestão, com diversos nomes ligados a ele no secretariado e transição. Além disso, os nomes anunciados pelo governador eleito para seu secretariado e sua equipe de transição indicam que ele terá foco em privatizações, como fez no governo Jair Bolsonaro (PL), ampliando as desestatizações vistas em gestões tucanas anteriores.

Os auxiliares incluem pessoas que trabalharam na área de concessões e privatizações com Tarcísio no Ministério da Infraestrutura e pessoas próximas a Paulo Guedes.

Veja lista dos secretários e outros cargos já anunciados por Tarcísio de Freitas:

Arthur Lima - Casa Civil

Aliado técnico de Tarcísio, trabalhou com ele no Ministério da Infraestrutura do governo de Jair Bolsonaro (PL) e foi diretor da Empresa de Planejamento e Logística da pasta do atual governador eleito.

Eleuses Paiva - Saúde

É médico e ex-presidente da AMB (Associação Médica Brasileira), além de ter sido deputado federal e vice-prefeito de São José do Rio Preto, no interior do estado. Com um perfil pró-vacina e pró-máscaras, atuou na campanha do governador eleito e colaborou com seu plano de governo.

Gilberto Kassab - Governo

O ex-prefeito de São Paulo entre 2009 e 2012 é presidente do PSD, partido que acompanhou Tarcísio na chapa com o vice-governador eleito, Felicio Ramuth. Ele também foi ministro nos governos de Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB), e se opôs a Bolsonaro na condução da pandemia de Covid-19.

Renato Feder - Educação

Nascido em São Paulo, é empresário da área de tecnologia e o atual secretário de Educação do Paraná, e conseguiu colocar as escolas estaduais paranaenses entre as com melhor desempenho na última edição do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica).

Natalia Resende - Logística, transportes, infraestrutura e Meio Ambiente

É procuradora federal da AGU (Advocacia Geral da União) e foi consultora jurídica no Ministério da Infraestrutura, onde trabalhou com Tarcísio. Assumirá supersecretaria que reunirá as atuais pastas de Logística e Transportes com Infraestrutura e Meio Ambiente.

Capitão Derrite - Segurança

Ex-policial da Rota foi eleito deputado federal pelo PL de São Paulo em 2018 e reeleito neste ano. Atualmente é oficial da reserva da PM. É formado em direito e em ciências policiais e segurança pública. Defensor de políticas linha-dura, foi relator do projeto que acaba com a saída temporária de presos e tem a opinião de que as câmeras nos uniformes inibem os policiais.

Roberto de Lucena - Turismo

É deputado federal pelo Republicanos, partido ao qual se filiou neste ano, tendo sido filiado ao Podemos e ao PV anteriormente. É pastor evangélico. Foi secretário do Turismo entre 2015 e 2016, no governo de Geraldo Alckmin (PSB).

Caio Paes de Andrade - Gestão e Governo Digital

Atual presidente da Petrobras, assumiu a estatal em junho, em meio a crise provocada pelos sucessivos aumentos dos combustíveis pela companhia. O executivo foi o quarto indicado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) a tomar posse na estatal. É formado em comunicação social pela Universidade Paulista eem São Paulo, tem pós-graduação em gestão pela Harvard University e mestrado em administração de empresas pela Duke University.

Lais Vita - Comunicação

É jornalista, formada pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Assessora de imprensa de Tarcísio, também atuou com o governador eleito chefiando o setor de comunicação da pasta da Infraestrutura, além de ter trabalhado em redações. É mestre em estudos avançados em comunicação política pela Universidad Complutense de Madrid, foi pesquisadora visitante no doutorado de jornalismo da Pontificia Universidad Catolica de Chile e atuou como professora na Universidad del Desarrollo (UDD), em Santiago do Chile.

Lucas Ferraz - Assuntos Internacionais

É graduado e mestre em engenharia química pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e doutor em economia pela Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas. Atual secretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia, foi consultor sênior em comércio internacional para o Banco Mundial e UNCTAD.

Rafael Benini - Parcerias Privadas

Mestre em ciências econômicas pela USP, foi diretor de planejamento da EPL (Empresa de Planejamento e Logística) e diretor de controle econômico e financeiro da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo). Trabalhou ativamente com Tarcísio na Infraestrutura, sendo parte dos aliados técnicos do governador eleito.

Esper Kallás - Instituto Butantan

Médico infectologista, é professor titular do departamento de moléstias infecciosas e parasitárias da Faculdade de Medicina da USP. É coordenador do centro de pesquisas clínicas do Hospital das Clínicas.

Sérgio Codelo - superintendente do DER

Atual superintendente regional do Dnit em São Paulo, coronel é formado na área de engenharia, com graduação em ciências militares e bacharel em administração pela Aman (Academia Militar das Agulhas Negras). Trabalhou por mais de 17 anos em batalhões de Engenharia de Construção do Exército.

Inês Coimbra - Procuradoria-Geral do Estado

É advogada, mestre em direito pela PUC-SP, onde leciona no curso de especialização em direito administrativo. É procuradora há 28 anos e, em 2022, na gestão de Rodrigo Garcia (PSDB), foi nomeada procuradora-geral.