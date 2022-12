SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Renata Calheiros, mulher do senador eleito Renan Filho (MDB-AL), foi eleita nesta quinta-feira (15) conselheira do Tribunal de Contas de Alagoas, cargo no qual teria remuneração inicial de cerca de R$ 35 mil.

Ela recebeu 22 dos 24 votos dos deputados estaduais presentes na Assembleia Legislativa de Alagoas ?são 27 deputados. Os outros dois que estiveram na sessão votaram na advogada Kézia Sayonara Franco Rodrigues.

Renata Calheiros vai assumir vaga aberta com a aposentadoria voluntária do conselheiro Cícero Amélio da Silva.

A assembleia é presidida por Marcelo Victor (MDB), aliado do senador Renan Calheiros (MDB-AL). Ele publicou ato na quarta-feira (14) convocando para a eleição.

O tio de Renan Filho, deputado Olavo Calheiros (MDB), não participou da sessão.