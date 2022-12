SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cobertura jornalística das eleições gerais de 2022 pela Folha foi aprovada por 83% de seus leitores, que a qualificaram como ótima ou boa em pesquisa conduzida pelo Datafolha.

Outros 12% avaliaram o trabalho do jornal como regular, enquanto 3% o viram como negativo. Não opinaram 2% dos ouvidos pelo instituto.

O Datafolha entrevistou 501 leitores da Folha, 412 deles assinantes e os restantes, secundários --maiores de 18 anos que não são os titulares da assinatura, mas têm acesso ao jornal. Eles foram ouvidos em todo país, levando em conta a proporção de assinantes por região.

A pesquisa foi feita de 19 a 23 de novembro por telefone, e os ouvidos foram sorteados na base de assinantes impressos e digitais. A margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais ou menos.

A aprovação da cobertura sobe entre os mais jovens, e chegou a 90% entre quem tem até 40 anos de idade. O número vai a 80% entre os que têm 60 anos ou mais.

Segundo o Datafolha, em resposta espontaneamente sobre pontos positivos da cobertura, 51% dos entrevistados citaram qualidade das notícias/cobertura. Dentro deste grupo, 21% destacaram a veracidade das informações veiculadas, enquanto o acompanhamento do cotidiano dos candidatos foi lembrado por 10% do grupo.

Já 9% enalteceram a imparcialidade na condução do trabalho, enquanto 4% apontaram o senso crítico nas reportagens, dois pilares do Projeto Editorial do jornal.

Do ponto de vista negativo, 37% disseram não ter nada a dizer. Para 16%, o jornal foi parcial na cobertura, enquanto 13% a julgaram acrítica. Viram como negativa a publicação de pesquisas eleitorais 5%.

Por outro lado, 16% citaram positivamente as análises dos levantamentos, e 15%, a agilidade na atualização dos dados.

Questionados sobre que nota dariam à Folha em diversos quesitos, os leitores consideraram que o equilíbrio da cobertura mereceu um 7,7. Já o pluralismo, outro item basilar do Projeto Editorial, ficou com 7,6, a capacidade de estimular polêmicas, com 7,4, e a imparcialidade, com 7,1.

Avaliação de Bolsonaro

O Datafolha também buscou saber qual era a opinião de seus leitores acerca do governo de Jair Bolsonaro (PL), presidente que se despede do poder no dia 1º, após ter perdido a eleição para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno.

Para 80%, o atual mandatário faz um governo ruim ou péssimo. Já o consideram regular 9% e ótimo ou bom, 7%. Na população em geral, segundo a última pesquisa do Datafolha que trouxe tal pergunta antes do segundo turno, 39% o reprovavam, 38% o aprovavam e 23%, o avaliavam como regular.

O Datafolha havia feito a questão aos leitores do jornal em janeiro de 2021, embora aqui o dado seja referencial porque o universo era o estado de São Paulo e as cidades com maior número de assinantes.

Ali, 90% dos entrevistados reprovavam Bolsonaro, ante 7% que o viam como regular e 3%, que o aprovavam.

A melhoria é natural do processo eleitoral e dos artifícios à mão de quem detém a caneta --o presidente perdeu apenas por cerca de 2 milhões de votos o pleito para Lula.

Na atual pesquisa, 3 em cada 4 dos ouvidos afirmam não confiar no que diz Bolsonaro. Dizem confiar às vezes 15%, sempre 5% e 4% dizem não saber.