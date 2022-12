BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Uma mulher ficou ferida neste domingo (18) depois que um raio atingiu uma tenda em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília, onde apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) pedem intervenção das Forças Armadas contra o resultado das eleições.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal informou que a vítima, de 45 anos, estava com os sinais vitais alterados, quadro hipertensivo e dormência nas pernas. Ela também relatou a sensação de ter tido um dos braços queimados.

A mulher foi levada consciente e orientada ao Hospital de Base, no centro da capital. O quadro de saúde é estável. Ainda de acordo com os bombeiros, outras três pessoas também estavam embaixo da tenda e foram atingidas pelo raio, mas não precisaram de atendimento médico.

A tenda está montada na Praça dos Cristais, que fica em frente à entrada principal do quartel-general Exército. Chovia forte em Brasília no momento em que o raio atingiu a região do acampamento bolsonarista.

Os manifestantes estão no local desde a vitória do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em 12 de dezembro, parte do grupo tentou invadir a sede da PF (Polícia Federal) e vandalizou a capital federal ateando fogo em ônibus e carros.

Os atos de violência começaram após uma ordem de prisão temporária expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), contra o indígena José Acácio Serere Xavante.

Ele havia convocado pessoas armadas para impedir a diplomação de Lula e do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB). Serere também participou de um ato em frente ao hotel onde o petista está hospedado, em Brasília.