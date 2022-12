SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O papa Francisco disse em entrevista ao jornal espanhol ABC que o processo que levou o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), à prisão em 2018 começou por causa de uma fake news.

O pontífice afirmou também que notícias falsas sobre líderes políticos são gravíssimas. "Eles podem destruir uma pessoa", disse.

"Um julgamento tem que ser o mais limpo possível, com tribunais que não têm outro interesse senão fazer justiça. Esse caso do Brasil é histórico", disse o papa.

Em abril de 2018, Lula foi preso pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex de Guarujá (SP). Após 580 dias preso na sede da Superintendência da Polícia Federal do Paraná, em Curitiba, Lula foi solto, em 2019.

Em 2021, o STF (Supremo Tribunal Federal) confirmou a decisão da Segunda Turma da corte de declarar a parcialidade do ex-juiz Sergio Moro na condução do processo que levou Lula à prisão.

Em janeiro de 2022, a justiça arquivou o processo contra Lula no caso do tríplex. A juíza do caso concordou com manifestação do MPF (Ministério Público Federal), que havia pedido a prescrição do caso.

