O secretário de Controle e Transparência do Espírito Santo, Edmar Moreira Camata, será o novo-diretor geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), anunciou hoje (20) o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Ele também anunciou o advogado criminalista Augusto de Arruda Botelho para a Secretaria Nacional de Justiça.Formado em direito e servidor concursado da PRF desde 2006, Camata é mestre em políticas anticorrupção pela Universidade de Salamanca, na Espanha, e sucederá a Silvinei Vasques, exonerado hoje pelo presidente Jair Bolsonaro e réu por improbidade administrativa por pedir votos para o candidato à reeleição no segundo turno da campanha presidencial.Candidato a deputado federal não eleito nas eleições deste ano, Augusto de Arruda Botelho foi advogado de réus da Lava Jato e um dos principais críticos da operação. Como secretário nacional de Justiça, Botelho promoverá a política de Justiça da pasta e cuidará de questões como o fechamento de acordos internacionais e o acolhimento a refugiados.Flávio Dino também anunciou a composição da cúpula da Polícia Federal (PF), que estará sob o comando do delegado Andrei Passos Rodrigues. Segundo o futuro ministro, a PF atuará com mais “complexidade e densidade” no próximo governo. Será criada uma diretoria exclusiva para Amazônia e Meio Ambiente.

Confira os nomes anunciados hoje:

• Diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal: Edson Camata, secretário de Controle e Transparência do Espírito Santo. Servidor concursado da PRF, mestre em políticas anticorrupção pela Universidade de Salamanca, com especializações em gestão integrada em segurança pública e em ministério público e defesa da ordem jurídica.



• Secretaria Nacional de Justiça: Augusto de Arruda Botelho, advogado criminalista, especialista em direito penal econômico pela Universidade de Coimbra (Portugal), em direito penal pela Universidade de Salamanca e mestrando em direito penal Econômico pela Fundação Getulio Vargas. Candidato a deputado federal não eleito pelo PSB.

Cúpula da Polícia Federal:

• Ricardo Saadi, delegado: Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado;• Ademir Dias Cardoso Junior: Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação;• André Luis Lima Carmo: Diretoria de Administração e Logística;• Guilherme Monseff de Biagi: Diretoria de Gestão de Pessoas;• Helena de Rezende: Corregedoria-Geral• Humberto Freire de Barros: Diretoria da Amazônia e Meio Ambiente;• Luciana do Amaral Alonso Martins: Diretoria de Ensino;• Luiz Eduardo Navajas Telles Pereira: Chefia de Gabinete;• Otávio Margonari Russo: Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos;• Roberto Reis Monteiro Neto: Diretoria da técnico-científica da PF;• Rodrigo de Melo Teixeira: Diretoria de Polícia Administrativa;• Rodrigo Morais Fernandes: Diretoria de Inteligência da PF;• Valdecy Urquiza: Diretoria de Cooperação Internacional.

