SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ministro das Comunicações, Fábio Faria, pediu demissão do cargo que ocupava desde junho de 2020. Não foi nomeado um substituto.

A portaria na edição de hoje do DOU (Diário Oficial da União) é assinada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL).

Fábio Faria é deputado federal desde 2007, mas se licenciou do cargo para chefiar o Ministério das Comunicações.

Ele foi um dos ministros mais próximos de Bolsonaro:

- Em março, ele deixou o PSD, onde estava desde 2011, pela falta de apoio da legenda ao presidente Bolsonaro

- Nas eleições, Fábio Faria foi um dos coordenadores da campanha de Jair Bolsonaro à reeleição

- Antes do segundo turno, ele acusou rádios de prejudicar Bolsonaro ao não veicular a propaganda eleitoral do PL

- Depois, disse se arrepender de levantar suspeitas sobre inserções em emissoras de rádio.

O ex-ministro do governo Bolsonaro é filho do ex-governador do Rio Grande do Norte Robinson Faria e é casado com Patrícia Abravanel, filha do empresário Silvio Santos.