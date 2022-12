SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande (PSB) pelo Twitter. Edmar Camata permanecerá no comando da Secretaria de Controle e Transparência do governo capixaba.

Logo após o anúncio da mudança na futura nomeação da PRF (Polícia Rodoviária Federal), feita pelo futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, Casagrande informou em suas redes a permanência na secretaria.

"Seu trabalho contribuiu para colocar o Espírito Santo no 1° lugar em transparência do Brasil. Seguiremos trabalhando juntos para tornar este Estado cada vez mais eficiente", declarou Renato Casagrande, governador do Espírito Santo.

Dino anunciou hoje que o novo diretor-geral da PRF (Polícia Rodoviária Federal) será Antônio Fernando Oliveira. Camata perdeu força após ser revelado que já foi entusiasta da Operação Lava Jato, da atuação do ex-juiz Sergio Moro (União Brasil-PR) à frente do Ministério da Justiça, e da prisão do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O futuro ministro disse que a substituição se deu por "polêmicas nas últimas horas" em torno do nome de Camata, causando o "entendimento" de "que seria mais adequado proceder a substituição".

Gratidão a vcs que ajudaram a construir um projeto de diálogo, pacificação e entregas para a PRF brilhar!

"Acabo de ver a mudança na indicação para o órgão. Sigo no ES, levando a integridade e a transparência como norte, valores que levaram o @GovernoES a ser o 1º do país!", publicou Camata no Twitter.