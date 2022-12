SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicanos) nomeou nesta sexta-feira (23) o engenheiro Vahan Agopyan, ex-reitor da USP, como secretário de Ciência Tecnologia e Inovação do estado. Agopyan foi um dos acadêmicos que assinou um manifesto contra a eleição de Tarcísio em outubro, "em defesa da ciência, da cultura e da universidade pública".

Sem filiação partidária, o ex-reitor afirmou à Folha de S.Paulo que o futuro governador sabe que ele não o apoiou no último pleito e que não houve mal estar no convite. "Assinei a carta, mas me mantive neutro na eleição. Fiquei impressionado com o convite porque ele não quis apenas apoiadores", diz.

O documento de outubro foi articulado pela antropóloga Lilia Schwarcz e pelo ex-reitor da Unicamp Marcelo Knobel e não cita diretamente Tarcísio ou Jair Bolsonaro (PL), mas diz que Lula e Fernando Haddad são "a única garantia de um novo Brasil, menos polarizado, mais cidadão e democrático".

O futuro secretário também já se posicionou contrário ao movimento Escola Sem Partido, criado em 2004 para combater uma suposta doutrinação de esquerda nas escolas brasileiras.

Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo em 2018, Agoyan disse que a USP deve obedecer à lei e que coisas que firam sua autonomia não precisam ser seguidas. "Isso fere. A universidade é um locus de debate. Formamos cidadãos".

Agopyan é mestre em engenharia urbana e construções civis pela USP (Universidade de São Paulo) e doutor em engenharia civil King's College, de Londres. Hoje, estuda sustentabilidade da construção civil e inovação.

Ex-reitor da USP por três mandatos, o engenheiro também foi diretor da Escola Politécnica da USP, do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), além de coordenar a área de ciência e tecnologia da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo em 2008 e 2009, na gestão de José Serra (PSDB).

"Teremos um desafio bastante grande, mas estou muito empolgado pela postura que o governador colocou para a ciência e tecnologia. Devem ser uma mola propulsora para o desenvolvimento social", afirma.

Agopyan é conhecido no meio acadêmico paulista e tem relacionamento próximo com dirigentes da área e de instituições federais de todo o estado. "Isso facilita muito meu trabalho e tenho certeza que meu nome foi levantado por essas pessoas", diz.

Ele já integrou conselhos de várias instituições científicas, como IPT, Fapesp, Capes, Centro Paula Souza, e Univesp.

O engenheiro destaca que a ciência ficava ligada ao desenvolvimento econômico e que agora existe a recomendação de Tarcísio em transformá-la em desenvolvimento social. Um de seus desafios é aumentar a sinergia política entre as instituições científicas do estado.

A pasta anunciada nesta sexta era a única que faltava para completar a composição do novo governo, que terá 23 secretarias. Na quarta (21), o futuro governador divulgou 10 nomes. O secretariado contempla o PSD de Gilberto Kassab, o Republicanos e tem poucos bolsonaristas. O PSDB ficou de fora do primeiro escalão.

A área econômica tem cinco pessoas ligadas ao ministro da Economia, Paulo Guedes, além de Guilherme Afif (PSD), que comandou a transição de governo e foi nomeado secretário Especial de Projetos Estratégicos, cargo ligado diretamente ao Executivo estadual.

VEJA A LISTA COMPLETA DO SECRETARIADO DO GOVERNO TARCÍSIO

Arthur Lima - Casa Civil

Eleuses Paiva - Saúde

Gilberto Kassab - Governo

Renato Feder - Educação

Natalia Resende - Logística, Transportes, Infraestrutura e Meio Ambiente

Capitão Derrite - Segurança

Roberto de Lucena - Turismo

Caio Paes de Andrade - Gestão e Governo Digital

Lais Vita - Comunicação

Lucas Ferraz - Assuntos Internacionais

Rafael Benini - Parcerias Privadas

Samuel Kinoshita - Secretaria da Fazenda e Planejamento

Jorge de Lima - Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Marilia Marton - Cultura

Fábio Prieto - Justiça

Helena Reis - Esporte

Marcello Streifinger - Administração Penitenciária

Marco Antonio Assalve - Transportes Metropolitanos

Gilberto Nascimento Jr. - Desenvolvimento Social

Marcelo Cardinale Branco - Desenvolvimento Urbano e Habitação

Antônio Junqueira de Queiroz - Agricultura e Abastecimento

Sonaira Fernandes - Política para Mulheres

Vahan Agopyan - Ciência, Tecnologia e Inovação