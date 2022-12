SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O PT preparou 10 mil kits ao custo unitário de R$ 100 para vender às pessoas que comparecerem à posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Brasília, no próximo dia 1º de janeiro.

Cada um contém camiseta, toalhas grande e pequena, copo, bandana e estrela com referências ao evento. Os produtos serão comercializados em duas lojas oficiais do partido na Esplanada dos Ministérios.

O PT também promove uma vaquinha online para ajudar os militantes que pretendem ir à posse.

Os recursos arrecadados irão ajudar na organização do evento de 43 anos do PT, marcado para fevereiro em Brasília. A tradicional comemoração desta vez será maior, para aproveitar a empolgação com a vitória de Lula. "Teremos um evento com muitas surpresas", diz a secretária de Finanças do PT, Gleide Andrade.