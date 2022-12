BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O futuro advogado-geral da União, Jorge Messias, anuncia nesta terça-feira (27) o procurador do Banco Central Flávio José Roman para o cargo de adjunto no órgão. Ele desempenhará também a função de ministro substituto da AGU (Advocacia-Geral da União).

Roman foi subchefe-adjunto da Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil (SAJ) durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, quando trabalhou com Messias. Ele é procurador de carreira do BC há 22 anos. É também doutor e mestre em direito administrativo.

Messias foi oficializado como futuro AGU pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na última quinta-feira (22) junto com outros 15 indicados a ministros. Ele é procurador da Fazenda Nacional e comandou a SAJ no governo Dilma. Está desde o início no gabinete de transição na coordenação jurídica.