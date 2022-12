BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente eleito aceitou os nomes do senador eleito Renan Filho (MDB-AL) para o Ministério dos Transportes e o de Jader Filho, presidente da sigla no Pará, para a pasta das Cidades, em reunião com lideranças do partido nesta quarta-feira (28).

Eles deverão ser confirmados nesta quinta (29) em cerimônia no CCBB (Centro Cultural do Banco do Brasil), sede da transição.

Com as escolhas, o MDB terá três das 37 pastas do futuro governo Lula. A senadora Simone Tebet (MDB-MS) aceitou o convite para o Planejamento nesta semana.

O encontro de formalização ocorreu no hotel em que Lula está hospedado. Além do presidente eleito, participaram: Renan Filho e Jader Filho; a deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), presidente nacional do partido; o deputado Baleia Rossi (MDB-SP), presidente nacional do partido; o deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL), líder do partido na Câmara; o deputado Alexandre Padilha (PT-SP), futuro ministro da Secretaria de Relações Institucionais; e o ex-ministro Gilberto Carvalho (PT).

A consolidação de duas pastas de orçamento robusto, além do Planejamento, pode ser considerada uma vitória para o MDB, que, numa queda de braço com o PT e partidos aliados, conseguiu transformar a indicação de Tebet em "cota pessoal" de Lula.

Ao declarar apoio dois dias após o primeiro turno, a senadora foi uma figura importante para a campanha petista na segunda etapa e se tornou uma espécie de ministeriável instantânea.

Lideranças do MDB, encabeçadas pelos senadores Renan Calheiros (AL) e Eduardo Braga (AM), que se juntaram a Lula já no primeiro turno, exigiram que, fora ela, ainda houvesse uma indicação via Senado e outra via Câmara.

Nome do pai, Renan Filho levou a vaga do Senado. Ele chegou a ser cogitado para Minas e Energia e Planejamento, mas foi para os Transportes com o desmembramento da Infraestrutura, adiantado pelo UOL.

Jader Filho ocupa a vaga da Câmara sob chancela do irmão, o governador reeleito Helder Barbalho (MDB-PA). Ele disputava com o deputado conterrâneo José Priante (MDB-PA).