SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-governador do Acre Jorge Viana (PT), indicado pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) para comandar a Apex (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), pretende ampliar as exportações de produtos amazônicos.

Segundo ele, que foi o coordenador do GT de Meio Ambiente no governo de transição, o Brasil representa somente 0,17% do mercado global de produtos agroflorestais, havendo espaço para expansão.

Viana se diz entusiasmado para assumir a missão e que fará gestão bastante técnica, com base em dados e com metas bem estabelecidas.

Alckmin anunciou nesta sexta-feira (30) a escolha dele para o comando da Apex (Agência Brasileira de Exportações e Investimentos).

Engenheiro florestal, Viana integrou o grupo técnico do meio ambiente do gabinete de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A agência voltou a fazer parte da estrutura do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, pasta que será comandada por Alckmin.