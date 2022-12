BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O vice-presidente, Hamilton Mourão, criticou em pronunciamento em rede nacional nesta sábado (31) representantes dos Três Poderes e afirmou que o silêncio de autoridades criou o caos social.

Ele não citou o presidente Jair Bolsonaro (PL), que viajou para os Estados Unidos na última sexta-feira (30).

"Lideranças que deveriam tranquilizar e unir a nação em torno de um projeto de país deixaram com que o silêncio ou o protagonismo inoportuno e, deletério criassem um clima de caos e desagregação social e de forma irresponsável deixasse que as Forças Armadas de todos os brasileiros pagassem a conta. A alternância do poder é saudável e deve ser preservada", disse.

O mandatário deixou o país para não ter que passar a faixa para o presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na posse marcada para este domingo (1).

O chefe do Executivo deu poucas declarações públicas após a derrota nas eleições e manteve em sua militância mais radical a esperança de que poderia adotar alguma medida para evitar a posse do petista.

Antes de partir para os EUA, porém, Bolsonaro fez uma live de despedida em que deixou claro que iria passar o poder para Lula.

Na transmissão ao vivo pelas redes sociais, ele condenou a tentativa de um ato terrorista em Brasília, criticou a montagem do governo Lula (PT), repetiu o discurso de perseguido, ensaiou uma fala como líder da oposição e defendeu os atos antidemocráticos de seus apoiadores pelo país.

"É um governo que começa capenga", disse. O presidente ainda ensaiou um discurso de oposição ao governo Lula, o que vinha evitando em sua reclusão após a derrota de outubro.

Mourão está no Brasil, mas já tinha avisado que não pretendia cumprir a missão de passar a faixa presidencial em nome de Bolsonaro.

O atual vice-presidente elegeu-se senador pelo Rio Grande do Sul nas eleições deste ano. Ele entrou em atritos com Bolsonaro durante o mandato e o chefe do Executivo escolheu o general da reserva Braga Netto para ser seu colega de chapa.

Apesar disso, Bolsonaro apoiou Mourão no pleito gaúcho. Antes de embarcar para os EUA, Bolsonaro fez uma live de despedida nas redes sociais.